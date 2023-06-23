Росгвардейцы в ЛНР обнаружили перевалочный пункт боевиков запрещённого нацбата «Айдар»
Уточняется, что данный пункт находился в частном доме.
Силовики нашли в здании ручную гранату с запалом, мешки с документами, электронные носители информации и грамоты с символикой формирования.
В одной из комнат в шкафу было форменное обмундирование генерала ВСУ, предположительно, руководившего националистами.
Ранее в пресс-службе Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства обнаружили рядом с населённым пунктом в ЛНР тайник с боеприпасами украинских боевиков.
* Признан в России экстремистским и запрещён.