Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия располагала данными о планах Украины «задушить» Донбасс к 2022 году.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Москве.

«Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве было принято решение и вокруг Донбасса сконцентрировались серьёзные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

По словам главы СВР, российские военнослужащие в начале специальной военной операции обнаружили документы, подтверждающие планы украинских властей с согласия западных стран провести карательную операцию в республиках Донбасса в феврале — марте 2022 года.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Киев развязал войну на Украине в 2014 году, и Россия имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу.