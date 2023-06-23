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Нарышкин: Украина планировала начать карательную операцию в Донбассе в начале 2022 года

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Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия располагала данными о планах Украины «задушить» Донбасс к 2022 году.
Нарышкин: Украина планировала начать карательную операцию в Донбассе в начале 2022 года
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Москве.

«Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве было принято решение и вокруг Донбасса сконцентрировались серьёзные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

По словам главы СВР, российские военнослужащие в начале специальной военной операции обнаружили документы, подтверждающие планы украинских властей с согласия западных стран провести карательную операцию в республиках Донбасса в феврале — марте 2022 года.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Киев развязал войну на Украине в 2014 году, и Россия имела право по Уставу ООН оказать помощь Донбассу. 

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