Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские боевики за прошедшие сутки обстреляли несколько населённых пунктов региона.

Об этом он написал в своём Telegram.

По его словам, населённые пункты обстреливали самыми разными боеприпасами: артиллерийскими, миномётными и др.

Так, например, по Волоконовскому району всего было выпущено 48 единиц различных боеприпасов. Из них 14 пришлись на окраину хутора Старый.

«В Грайворонском городском округе из миномёта обстреляно село Сподарюшино — зафиксировано 11 прилётов в районе кладбища. По селу Дроновка в поле выпущено четыре миномётных снаряда. Также на окраине села противник сбросил с беспилотника одно взрывное устройство. Ни в одном из населённых пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет», — отметил губернатор.

Ранее военкор RT Валентин Горшенин поговорил с жителями города Валуйки, который постоянно обстреливают украинские боевики, и показал жизнь населённого пункта.