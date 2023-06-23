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RT рассказал о вынужденных уехать из своего дома из-за украинцев жителях Донбасса

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Военкор RT Игорь Жданов поговорил с жителями Кременной Александром и Мариной, которые были вынуждены покинуть свой дом и уехать в Кременную из-за украинских националистов.

Как отметила супружеская пара, они жили в лесном домике в глуши, но после обстрелов им пришлось переехать.

«Это мы вот сделали (показывает самодельный щит из соединённых брёвен. — RT), когда обстреливали нас постоянно. К соседу там прилетало и здесь падало. Если бы не вот эта штуковина, осколки посекли бы нас. Я нашёл там какой-никакой уголок, чтобы там можно было спрятаться», — рассказал Александр.

Кроме того, в начале конфликта мужчина подрался с боевиком запрещённого экстремистского объединения «Правый сектор»*, когда они сломали замки на его охотничьем домике:

«Я говорю: «Зачем? Ну скажи, я тебе открою». [Боевик ответил:] «Мы «Правый сектор», что хотим, то и [делаем]...» Ну до драки дошло, губу мне порвали», — отметил он.

По словам Марины, прямо на их глазах из-за обстрелов украинцев горели соседние дома.

Ранее RT показал последствия обстрела Донецка и Ясиноватой боевиками ВСУ.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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