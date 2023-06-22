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Военкор RT Васюнин рассказал об обстановке на позициях ВС России на Ореховском направлении

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Военкор RT Илья Васюнин рассказал, что подразделения Южного военного округа подавляют контрнаступление ВСУ на Ореховском направлении.
Военкор RT Васюнин рассказал об обстановке на позициях ВС России на Ореховском направлении
  • РИА Новости

Бойцы сообщают, что работы на данный момент много, украинские войска пытаются атаковать и справа, и слева.

«Недавно с первого выстрела танк поразили. Потом, на следующий день, из пяти выстрелов — две цели. Точность неплохая», — приводит Васюнин слова одного из российских военных.

Ранее Военная хроника сообщила, что основные силы украинской армии ещё не введены в бой, однако задействованные в операциях соединения уже ощущают на себе «вакуум командования», который начал проявляться несколько недель назад.

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