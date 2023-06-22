Военкор RT Васюнин рассказал об обстановке на позициях ВС России на Ореховском направлении

Военкор RT Илья Васюнин рассказал, что подразделения Южного военного округа подавляют контрнаступление ВСУ на Ореховском направлении.

Бойцы сообщают, что работы на данный момент много, украинские войска пытаются атаковать и справа, и слева.

«Недавно с первого выстрела танк поразили. Потом, на следующий день, из пяти выстрелов — две цели. Точность неплохая», — приводит Васюнин слова одного из российских военных.

Ранее Военная хроника сообщила, что основные силы украинской армии ещё не введены в бой, однако задействованные в операциях соединения уже ощущают на себе «вакуум командования», который начал проявляться несколько недель назад.