Военкор RT Васюнин рассказал об обстановке на позициях ВС России на Ореховском направлении
- РИА Новости
Бойцы сообщают, что работы на данный момент много, украинские войска пытаются атаковать и справа, и слева.
«Недавно с первого выстрела танк поразили. Потом, на следующий день, из пяти выстрелов — две цели. Точность неплохая», — приводит Васюнин слова одного из российских военных.
Ранее Военная хроника сообщила, что основные силы украинской армии ещё не введены в бой, однако задействованные в операциях соединения уже ощущают на себе «вакуум командования», который начал проявляться несколько недель назад.