МО: ВС России уничтожили за сутки две украинские ДРГ на Купянском направлении

Российские войска уничтожили за сутки две украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общие потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих.

Ранее стало известно, что российские военные поразили командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 10-й горно-штурмовой бригады.