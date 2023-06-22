МО: ВС России уничтожили за сутки две украинские ДРГ на Купянском направлении
Об этом сообщили в Минобороны.
«На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Петропавловка, Котляровка и Стельмаховка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общие потери противника за сутки составили до 30 украинских военнослужащих.
Ранее стало известно, что российские военные поразили командно-наблюдательный пункт подразделения украинской 10-й горно-штурмовой бригады.