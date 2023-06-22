Военная хроника: для поражения ВСУ экипажи вертолётов ВКС России используют схему карусели

Военная хроника сообщила, что для поражения военных и техники Вооружённых сил Украины экипажи вертолётов ВКС России используют схему карусели. В частности, такой приём используется над Торецком, который долгое время является украинским плацдармом для переброски вооружений на Донецком направлении.

«Для поражения техники и личного состава противника экипажи вертолётов армейской авиации ВКС РФ используют схему карусели. Пока одно воздушное судно после пуска ракет уходит с боевого курса, другое уже набирает высоту и готовится применить вооружение», — пишет Военная хроника.

Отмечается, что вертолётная карусель активно использовалась во всех последних вооружённых конфликтах с участием российской армии. Такая схема является одним из ключевых элементов нанесения непрерывных воздушных ударов по целям.

Также опубликованы кадры работы ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8АМТШ и разведывательного ударного вертолёта Ми-28Н. Как говорится в сообщении, для поражения целей используются противотанковые ракеты «Вихрь-1» и «Атака-В», а также неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Ранее сообщалось, что экипажи российских вертолётов Ка-52 предотвратили высадку противника из БТР на Запорожском направлении.