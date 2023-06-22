Рогов: ВСУ готовят новую фазу наступления к саммиту НАТО
- AP
- © Iryna Rybakova
Об этом заявил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Украинские войска... готовятся к новой фазе контрнаступления, провести которое планируется до середины июля, когда состоится саммит НАТО по Украине», — заявил Рогов.
По его словам, в настоящее время ВСУ сохраняют наступательный потенциал.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза заявил, что наступательный потенциал украинских военных ещё не исчерпан.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине и намерена достичь поставленных целей.