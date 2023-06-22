Командир танка Т-90М: при виде нас бойцы ВСУ зарываются в землю

Командир российского танка Т-90М с позывным Перун рассказал, что при выездах его машины на боевые задания, бойцы противника начинали зарываться в землю.

«Т-90М «Прорыв» — очень серьёзная огневая мощь. По радиоперехватам не раз слышали, что когда выезжаем на работу, противник просто начинал куда-то в землю зарываться, чтобы мы его не увидели», — приводит РИА Новости слова военнослужащего.

Он отметил, что противник плохо видит данный танк в тепловизионные прицелы благодаря теплозащитному кожуху.

Ранее в Минобороны России заявили, что экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» успешно отбил штурм трёх танков украинских боевиков на Краснолиманском направлении.