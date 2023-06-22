Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Блинкен и Шмыгаль обсудили роль частного сектора в восстановлении Украины

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 июня обсудил с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем роль частного сектора в восстановлении Украины.

«Госсекретарь Блинкен отметил постоянную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают экономическому восстановлению Украины, и приверженность работе с частным сектором, чтобы обеспечить модернизацию и возрождение Украины», — говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Также Блинкен и Шмыгаль обсудили сотрудничество, направленное на укрепление украинских институтов.

Ранее украинский премьер заявил, что международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить