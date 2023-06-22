Блинкен и Шмыгаль обсудили роль частного сектора в восстановлении Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 июня обсудил с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем роль частного сектора в восстановлении Украины.

«Госсекретарь Блинкен отметил постоянную поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают экономическому восстановлению Украины, и приверженность работе с частным сектором, чтобы обеспечить модернизацию и возрождение Украины», — говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Также Блинкен и Шмыгаль обсудили сотрудничество, направленное на укрепление украинских институтов.

Ранее украинский премьер заявил, что международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление.