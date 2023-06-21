В офисе Зеленского заявили, что ожидают приглашения Украины в НАТО с открытой датой

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает от стран НАТО приглашения Украины в альянс с открытой датой.

Об этом он сказал в ходе онлайн-выступления в Atlantic Council.

«Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой, но с конкретным сигналом», — цитирует Ермака РИА Новости.

Он также призвал предоставить гарантии безопасности Украине, которые, вместе с тем, не должны заменить членство страны в альянсе.

27 мая замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.