В офисе Зеленского заявили, что ожидают приглашения Украины в НАТО с открытой датой
- AP
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Об этом он сказал в ходе онлайн-выступления в Atlantic Council.
«Мы ожидаем, что Украина будет приглашена в НАТО с открытой датой, но с конкретным сигналом», — цитирует Ермака РИА Новости.
Он также призвал предоставить гарантии безопасности Украине, которые, вместе с тем, не должны заменить членство страны в альянсе.
27 мая замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что одним из условий достижения мира является отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС.