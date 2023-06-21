Минкультуры Украины заявило, что исполнение песен Виктора Цоя в стране не запрещено
- Gettyimages.ru
- © Jovanmandic
Таким образом в ведомстве прокомментировали инцидент, произошедший в начале июня во Львове.
Отмечается, что депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию на мужчину, который исполнил на улице песню Цоя.
«Песни и творчество Виктора Цоя не подлежат запрету на публичное исполнение», — цитирует госагентство РИА Новости.
Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника Пушкину в Киеве.