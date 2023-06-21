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Минкультуры Украины заявило, что исполнение песен Виктора Цоя в стране не запрещено

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В госагентстве по искусству при Министерстве культуры Украины заявили, что в стране не запрещено публичное исполнение песен Виктора Цоя.
Минкультуры Украины заявило, что исполнение песен Виктора Цоя в стране не запрещено
  • Gettyimages.ru
  • © Jovanmandic

Таким образом в ведомстве прокомментировали инцидент, произошедший в начале июня во Львове.

Отмечается, что депутат Верховной рады Наталья Пипа написала заявление в полицию на мужчину, который исполнил на улице песню Цоя.

«Песни и творчество Виктора Цоя не подлежат запрету на публичное исполнение», — цитирует госагентство РИА Новости.

Ранее стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника Пушкину в Киеве.

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