В Бресте подписан документ о взаимодействии следственных ведомств России и Белоруссии
- РИА Новости
«Особое внимание участники мероприятия уделили аспектам совместной работы по отстаиванию исторической правды и недопущению фальсификации истории, а также героизации нацизма, ликвидации общего мемориального наследия», — сказано в сообщении.
Председатель СК России Александр Бастрыкин отметил значимость совместной работы по расследованию геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.
«Совместная история, духовные традиции, неизменная поддержка друг друга в трудный момент дают прочную основу успешному сотрудничеству сегодня», — подчеркнул Бастрыкин во время встречи.
В сообщении отмечается, что глава российского ведомства выразил готовность поделиться с белорусскими коллегами новыми методиками, технологиями по расследованию преступлений.