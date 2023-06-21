В Бресте подписан документ о взаимодействии следственных ведомств России и Белоруссии

Председатели СК Российской Федерации и Республики Беларусь совместно с главой Государственного комитета судебных экспертиз РБ подписали документ о должном взаимодействии ведомств для эффективной борьбы с преступностью. Подписание состоялось в рамках совместного заседания следственных ведомств России и Белоруссии в Бресте. Об этом сообщает СК России.

РИА Новости

«Особое внимание участники мероприятия уделили аспектам совместной работы по отстаиванию исторической правды и недопущению фальсификации истории, а также героизации нацизма, ликвидации общего мемориального наследия», — сказано в сообщении. Председатель СК России Александр Бастрыкин отметил значимость совместной работы по расследованию геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. «Совместная история, духовные традиции, неизменная поддержка друг друга в трудный момент дают прочную основу успешному сотрудничеству сегодня», — подчеркнул Бастрыкин во время встречи. В сообщении отмечается, что глава российского ведомства выразил готовность поделиться с белорусскими коллегами новыми методиками, технологиями по расследованию преступлений.