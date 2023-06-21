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В Бресте подписан документ о взаимодействии следственных ведомств России и Белоруссии

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RT
Председатели СК Российской Федерации и Республики Беларусь совместно с главой Государственного комитета судебных экспертиз РБ подписали документ о должном взаимодействии ведомств для эффективной борьбы с преступностью. Подписание состоялось в рамках совместного заседания следственных ведомств России и Белоруссии в Бресте. Об этом сообщает СК России.
В Бресте подписан документ о взаимодействии следственных ведомств России и Белоруссии
  • РИА Новости

«Особое внимание участники мероприятия уделили аспектам совместной работы по отстаиванию исторической правды и недопущению фальсификации истории, а также героизации нацизма, ликвидации общего мемориального наследия», — сказано в сообщении.

Председатель СК России Александр Бастрыкин отметил значимость совместной работы по расследованию геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Совместная история, духовные традиции, неизменная поддержка друг друга в трудный момент дают прочную основу успешному сотрудничеству сегодня», — подчеркнул Бастрыкин во время встречи.

В сообщении отмечается, что глава российского ведомства выразил готовность поделиться с белорусскими коллегами новыми методиками, технологиями по расследованию преступлений.

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