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Путин: вся Россия и многонациональный народ поддерживает участников спецоперации

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Вся Россия и многонациональный народ поддерживает участников специальной военной операции и гордится ими.
Путин: вся Россия и многонациональный народ поддерживает участников спецоперации
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений. 

RT ведёт трансляцию.

«Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями Родины», — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине и намерена достичь поставленных целей.

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