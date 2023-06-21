Путин: вся Россия и многонациональный народ поддерживает участников спецоперации

Вся Россия и многонациональный народ поддерживает участников специальной военной операции и гордится ими.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений.

RT ведёт трансляцию.

«Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями Родины», — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине и намерена достичь поставленных целей.