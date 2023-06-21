Бастрыкин: в ЛНР за неделю из стихийных захоронений извлечено более 170 жертв ВСУ

Глава СК России Александр Бастрыкин сообщил, что более 170 жертв ВС Украины извлечено за неделю из стихийных захоронений в ЛНР.

Об этом сообщает ТАСС.

«Только за последнюю неделю в ЛНР осмотрено 101 такое захоронение, извлечены тела 171 погибшего, личности 132 человек на данный момент установлены», — заявил он.

Бастрыкин добавил, что сотрудник следственного управления по ЛНР включён в состав межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв «украинской агрессии», идентификации и увековечению памяти.

16 июня сообщалось, что Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в наёмничестве 95 иностранным гражданам, которые воюют на стороне ВСУ.

В марте советник врио главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока сообщила, что жители Украины и других стран Европы обращаются к властям ЛНР для поиска тел своих родственников, которые погибли во время боевых действий в Донбассе.