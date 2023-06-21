Рогов: в Запорожской области ВСУ используют тактику мелких порезов

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о тактике ВСУ на Запорожском направлении.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, украинские военные стали использовать тактику мелких порезов и волновых наступлений.

«Волна за волной, так называемые мясные штурмы, когда приходит техника, бросают новых, разворачивается, берёт новую группу и вновь кидает», — пояснил Рогов.

6 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что подразделения ВСУ на сватовско-кременском участке боёв начали применять тактику карусели, которая заключается в использовании бронетехники для ведения огня, перевозки личного состава и вывоза раненых.