Начальник Коломыйской военной администрации Любомир Глушков заявил, что плановые госпитализации мужчин призывного возраста без согласования с военкоматами временно запрещены в Ивано-Франковской области на Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что необходимо донести до учреждений охраны здоровья области своё решение относительно «временного приостановления плановых госпитализаций пациентов военнообязанных» без согласования с территориальным центром комплектования.

16 июня украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на местные областные СМИ сообщило, что военкомат в Ивано-Франковской области издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в территориальный центр комплектования.

Также сообщалось, что Главное управление разведки Минобороны Украины берёт $10 тыс. с бегущих из страны от мобилизации и вербует их.

Попавший в плен украинский военный Виталий рассказал, что граждан Украины мобилизуют в армию даже с врождённым пороком сердца.