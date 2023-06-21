В Ивано-Франковской области запретили плановые госпитализации мужчин призывного возраста
Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что необходимо донести до учреждений охраны здоровья области своё решение относительно «временного приостановления плановых госпитализаций пациентов военнообязанных» без согласования с территориальным центром комплектования.
16 июня украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на местные областные СМИ сообщило, что военкомат в Ивано-Франковской области издал указ об обязательной явке всех военнообязанных в территориальный центр комплектования.
Также сообщалось, что Главное управление разведки Минобороны Украины берёт $10 тыс. с бегущих из страны от мобилизации и вербует их.
Попавший в плен украинский военный Виталий рассказал, что граждан Украины мобилизуют в армию даже с врождённым пороком сердца.