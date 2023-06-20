Президент Кипра исключил поставки оружия на Украину

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что республика не намерена поставлять вооружения на Украину, так как это ослабит обороноспособность страны.

По его словам, Кипр находится под «оккупацией», и военные ресурсы республики «очень определённые».

«Мы не можем предпринимать никаких действий, которые оставят Кипр незащищённым», — приводит РИА Новости ответ Христодулидиса на вопрос, ведут ли власти переговоры о возможности обновления вооружённых сил и передачи ВСУ советского вооружения, которое есть на Кипре.

Президент республики добавил, что Никосия постарается укрепить свою сдерживающую силу, увеличив военный бюджет.

В апреле министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас заявил, что украинские специалисты будут обучаться в стране разминированию.