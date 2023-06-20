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Президент Кипра исключил поставки оружия на Украину

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Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что республика не намерена поставлять вооружения на Украину, так как это ослабит обороноспособность страны.

По его словам, Кипр находится под «оккупацией», и военные ресурсы республики «очень определённые».

«Мы не можем предпринимать никаких действий, которые оставят Кипр незащищённым», — приводит РИА Новости ответ Христодулидиса на вопрос, ведут ли власти переговоры о возможности обновления вооружённых сил и передачи ВСУ советского вооружения, которое есть на Кипре.

Президент республики добавил, что Никосия постарается укрепить свою сдерживающую силу, увеличив военный бюджет.

В апреле министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас заявил, что украинские специалисты будут обучаться в стране разминированию.

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