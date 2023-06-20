Военная хроника: ВСУ теряют технику и личный состав в ДНР из-за работы артиллерии России

Украинские военные несут потери в личном составе и технике в ДНР в связи с работой российской артиллерии. Об этом сообщает Военная хроника.

AP

© Iryna Rybakova