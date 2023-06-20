Военная хроника: ВСУ теряют технику и личный состав в ДНР из-за работы артиллерии России
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- © Iryna Rybakova
Отмечается, что ситуация в районах Часова Яра и Клещеевки складывается не в пользу украинских военных.
Российские операторы БПЛА обнаруживают места скопления украинских военных, после чего подразделения Восточного военного округа наносят по ним артиллерийский удар.
Украинским войскам не удаётся занять высоты в районе Клещеевки.
Ранее стало известно об особенности работы в зоне спецоперации «линии Суровикина» — оборонительной системы, первый контур которой состоит из десятков укреплённых огневых рубежей, включая обширные минные поля и инженерные заграждения.