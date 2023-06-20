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Военная хроника: ВСУ теряют технику и личный состав в ДНР из-за работы артиллерии России

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Украинские военные несут потери в личном составе и технике в ДНР в связи с работой российской артиллерии. Об этом сообщает Военная хроника.
Военная хроника: ВСУ теряют технику и личный состав в ДНР из-за работы артиллерии России
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Отмечается, что ситуация в районах Часова Яра и Клещеевки складывается не в пользу украинских военных.

Российские операторы БПЛА обнаруживают места скопления украинских военных, после чего подразделения Восточного военного округа наносят по ним артиллерийский удар.

Украинским войскам не удаётся занять высоты в районе Клещеевки.

Ранее стало известно об особенности работы в зоне спецоперации «линии Суровикина» — оборонительной системы, первый контур которой состоит из десятков укреплённых огневых рубежей, включая обширные минные поля и инженерные заграждения.

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