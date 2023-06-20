Лавров: у Запада нет искреннего желания помочь мирному процессу между Ереваном и Баку
- РИА Новости
Как отметил российский министр, шаги Вашингтона и Европейского союза демонстрируют желание не помочь стабилизировать ситуацию в регионе, а потеснить законные интересы России.
Лавров подчеркнул, что Запад нацелен на экспансию в тех регионах, которые расположены далеко от границ НАТО и ЕС.
«И это имеет мало общего с искренним желанием помочь стабилизировать обстановку», — подчеркнул он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана.
22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.