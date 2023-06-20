Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лавров: у Запада нет искреннего желания помочь мирному процессу между Ереваном и Баку

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что у западных стран нет искреннего желания помочь мирному урегулированию спорных вопросов между Арменией и Азербайджаном.
Лавров: у Запада нет искреннего желания помочь мирному процессу между Ереваном и Баку
  • РИА Новости

Как отметил российский министр, шаги Вашингтона и Европейского союза демонстрируют желание не помочь стабилизировать ситуацию в регионе, а потеснить законные интересы России.

Лавров подчеркнул, что Запад нацелен на экспансию в тех регионах, которые расположены далеко от границ НАТО и ЕС.

«И это имеет мало общего с искренним желанием помочь стабилизировать обстановку», — подчеркнул он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о серьёзных предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении признать территориальную целостность Азербайджана на 86,6 тыс. кв. км.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить