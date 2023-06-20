Постпред России Ульянов: танки Leopard скоро будут предлагать заносить в Красную книгу

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» с иронией заявил, что танки Leopard германского производства скоро будут предлагать заносить в Красную книгу, потому что российские военные их уничтожают во время специальной военной операции.

Ульянов выразил надежду на то, что «трюк» украинских военных с разрушением дамбы Каховской гидроэлектростанции и наступлениями в Херсонской и Запорожской областях провалится.

«Немецких «Леопардов» скоро в Красную книгу будут предлагать занести, потому что их русские уничтожают», — цитирует его РИА Новости.

Ранее попавший в плен украинский боевик заявил о нелогичном использовании техники НАТО при наступлении украинским командованием.