Артиллеристы ВС России уничтожили укреплённый пункт ВСУ в Белогоровке
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Д-30 — советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение ВС СССР 12 мая 1960 года.
В 1978 году она была модифицирована и на текущий момент состоит на вооружении многих государств под названием Д-30А.
Ранее военкор RT Илья Васюнин опубликовал видео, на котором Вооружённые силы России отражают танковое наступление украинской армии под Соледаром в Донецкой Народной Республике.