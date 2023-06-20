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Артиллеристы ВС России уничтожили укреплённый пункт ВСУ в Белогоровке

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Артиллеристы южной группировки российских войск из гаубицы Д-30 уничтожили укреплённый пункт ВСУ, который располагался в жилом доме в частном секторе в селе Белогоровка в ЛНР.
Артиллеристы ВС России уничтожили укреплённый пункт ВСУ в Белогоровке
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Д-30 — советская буксируемая 122-мм гаубица, принятая на вооружение ВС СССР 12 мая 1960 года.

В 1978 году она была модифицирована и на текущий момент состоит на вооружении многих государств под названием Д-30А.

Ранее военкор RT Илья Васюнин опубликовал видео, на котором Вооружённые силы России отражают танковое наступление украинской армии под Соледаром в Донецкой Народной Республике.

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