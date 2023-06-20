Директор СВР Нарышкин: правильнее говорить, что ВС России сдерживают контрнаступление НАТО

Директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что правильнее говорить, что Вооружённые силы России сдерживают контрнаступление не украинской армии, а группировки Североатлантического альянса.

Об этом он сказал в ходе выступления на собрании РИО. Его слова приводит РИА Новости.

«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», — сказал Нарышкин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что страны НАТО под руководством США всё больше прямо и косвенно вмешиваются в ситуацию на Украине и становятся стороной конфликта.

Он отметил, что вмешательство НАТО усложняет конфликт на Украине, но не может повлиять на общий исход событий.