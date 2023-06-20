Директор СВР Нарышкин: правильнее говорить, что ВС России сдерживают контрнаступление НАТО
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе выступления на собрании РИО. Его слова приводит РИА Новости.
«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», — сказал Нарышкин.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что страны НАТО под руководством США всё больше прямо и косвенно вмешиваются в ситуацию на Украине и становятся стороной конфликта.
Он отметил, что вмешательство НАТО усложняет конфликт на Украине, но не может повлиять на общий исход событий.