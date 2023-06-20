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Директор СВР Нарышкин: правильнее говорить, что ВС России сдерживают контрнаступление НАТО

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что правильнее говорить, что Вооружённые силы России сдерживают контрнаступление не украинской армии, а группировки Североатлантического альянса.
Директор СВР Нарышкин: правильнее говорить, что ВС России сдерживают контрнаступление НАТО
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе выступления на собрании РИО. Его слова приводит РИА Новости.

«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются военнослужащие Украины», — сказал Нарышкин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью RT Arabic заявил, что страны НАТО под руководством США всё больше прямо и косвенно вмешиваются в ситуацию на Украине и становятся стороной конфликта.

Он отметил, что вмешательство НАТО усложняет конфликт на Украине, но не может повлиять на общий исход событий.

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