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Минобороны: расчёты «Солнцепёков» уничтожили пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

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Расчеты огнемётных систем (ТОС) «Солнцепёк» уничтожили опорный пункт ВС Украины на Краснолиманском направлении.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«На Краснолиманском направлении экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр», применив термобарические снаряды, уничтожили опорный пункт противника», — рассказал он.

16 июня офицер группировки «Юг» с позывным Макар сообщил, что российские военные обратили в бегство превосходящие силы украинских боевиков на Авдеевском направлении.

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