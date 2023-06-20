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СЦКК: в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадал один мирный житель

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Мирный житель получил ранения из-за обстрела Донецка со стороны ВС Украины.

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Город Донецк (Кировский район):
по улице И. Сусанина, 35 ранен мужчина 2000 года рождения», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео, в котором жители Ясиноватой и Донецка в ДНР рассказали об обстрелах со стороны украинских боевиков.

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