Советник главы офиса киевского режима Михаил Подоляк в своём Telegram-канале назвал единственным путём к концу конфликта усиление военной мощи украинских боевиков.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление, он вновь отметил, что киевский режим не стремится ни к какому перемирию.

«Единственный путь... предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины», — написал он.

Также Подоляк вновь призвал к изоляции России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной.