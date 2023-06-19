Подоляк назвал единственным путём к концу конфликта усиление военной мощи киевского режима
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на его заявление, он вновь отметил, что киевский режим не стремится ни к какому перемирию.
«Единственный путь... предусматривает максимальное усиление военного потенциала Украины», — написал он.
Также Подоляк вновь призвал к изоляции России.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной.