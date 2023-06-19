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Пленный боевик ВСУ заявил о нелогичном использовании техники НАТО украинским командованием

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Попавший в плен украинский боевик заявил о нелогичном использовании техники НАТО при наступлении украинским командованием.
Пленный боевик ВСУ заявил о нелогичном использовании техники НАТО украинским командованием
  • Gettyimages.ru

По его словам, это одна из причин потерь боевых машин.

«Ну просто закидывать поле танками... Это же не игра World of Tanks с сохранением. Я видел нелогичное использование техники... когда знают, что работает ПТУР в этой зоне и стоят уже подбитые Leopard и Bradley, залетать казаками, становиться — и через три секунды прилетает ПТУР», — рассказал он РИА Новости.

Ранее Министерство обороны России в своём Telegram-канале опубликовало видео, на котором показан подлёт дрона-камикадзе к танку украинской армии западного производства.

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