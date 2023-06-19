Мэр Кривого Рога: две трети города могут остаться без водоснабжения

Мэр украинского Кривого Рога Александр Вилкул допустил, что две трети города могут остаться без водоснабжения из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.

«После разрушения Каховской ГЭС и обмеления водохранилища без днепровской воды осталось 2/3 криворожской агломерации (всего агломерация 800 тыс. вместе с сёлами, на Каховской воде было примерно 550 тыс.)… Может ли оказаться, что две трети города останутся вообще без воды? Может», — цитирует ТАСС его сообщение в Telegram-канале.

По его словам, в данном вопросе для города наиболее критичным будет период с сентября по октябрь.

Он отметил, что для решения проблемы с водой в настоящий момент реализуется четыре технических решения. Если же они не дадут результатов и две трети города останется без воды, то будет устанавливаться график подачи воды через день.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона специально била по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS. Также Путин заявил, что лучше бы ВСУ пошли в наступление вместо разрушения Каховской ГЭС.