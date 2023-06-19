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Нарышкин: всё больше чиновников Украины не поддерживают киевский режим

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Не все представители украинского госаппарата готовы участвовать в уничтожении собственного государства, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Нарышкин: всё больше чиновников Украины не поддерживают киевский режим
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что далеко не все представители украинского истеблишмента готовы «восславлять царствие Чумы» и участвовать в «уничтожении собственного государства».

«Всё больше чиновников и политиков не поддерживают киевский режим и не видят будущего у Украины при сохранении текущего курса», — сказал Нарышкин.

По его словам, США и Великобритания согласны превратить Украину в «чёрную дыру» Европы для недопущения её сближения с Россией.

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