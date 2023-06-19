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МО: российские средства ПВО за сутки сбили украинский Ми-8 и 14 БПЛА

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Российские системы ПВО за сутки сбили украинский вертолёт Ми-8, 14 беспилотников и пять снарядов РСЗО HIMARS.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Также за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях.

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