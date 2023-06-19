МО: российские средства ПВО за сутки сбили украинский Ми-8 и 14 БПЛА
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.
Также за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее стало известно, что в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях.