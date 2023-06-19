Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Нарышкин: государственность Украины может оказаться под угрозой из-за контрнаступления ВСУ

Короткая ссылка
По ряду оценок западных аналитиков, в результате контрнаступления ВСУ, успех которого сомнителен, под угрозой может оказаться сама украинская государственность.
Нарышкин: государственность Украины может оказаться под угрозой из-за контрнаступления ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«По ряду западных оценок, под угрозой может оказаться сама украинская государственность», — цитирует его «Российская газета».

По его словам, многие западные военные аналитики выражают серьёзные сомнения в успехе контрнаступления украинской армии, цели Киева оценивают как недостижимые.

При этом гибель украинских военных может негативно сказаться на устойчивости режима Владимира Зеленского, считает глава разведывательной службы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить