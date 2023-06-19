Нарышкин: государственность Украины может оказаться под угрозой из-за контрнаступления ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«По ряду западных оценок, под угрозой может оказаться сама украинская государственность», — цитирует его «Российская газета».
По его словам, многие западные военные аналитики выражают серьёзные сомнения в успехе контрнаступления украинской армии, цели Киева оценивают как недостижимые.
При этом гибель украинских военных может негативно сказаться на устойчивости режима Владимира Зеленского, считает глава разведывательной службы.