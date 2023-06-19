Нарышкин: государственность Украины может оказаться под угрозой из-за контрнаступления ВСУ

По ряду оценок западных аналитиков, в результате контрнаступления ВСУ, успех которого сомнителен, под угрозой может оказаться сама украинская государственность.

РИА Новости

Об этом сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «По ряду западных оценок, под угрозой может оказаться сама украинская государственность», — цитирует его «Российская газета». По его словам, многие западные военные аналитики выражают серьёзные сомнения в успехе контрнаступления украинской армии, цели Киева оценивают как недостижимые. При этом гибель украинских военных может негативно сказаться на устойчивости режима Владимира Зеленского, считает глава разведывательной службы.