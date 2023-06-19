Песков: для ООН будет сложно обеспечить безопасность для инспекции Каховской ГЭС

Сотрудникам ООН сложно будет обеспечить безопасность для проведения ими инспекции территории рядом с Каховской ГЭС, так как там идут постоянные обстрелы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень много вопросов: как переходить? Где линия соприкосновения? Обеспечение безопасности. Вы знаете, что там постоянно обстрелы идут, постоянно провокации... Здесь это очень сложно. Очень сложно обеспечить им безопасность», — сказал он.

7 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Эрдоган считает, что в комиссию могли бы войти представители России, Украины, ООН и Турции.

Глава МИД Украины ДМитрий Кулеба раскритиковал идею Эрдогана расследовать ЧП на Каховской ГЭС.