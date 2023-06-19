Суд ДНР заочно приговорил к 23 годам тюрьмы командира батальона ВСУ за обстрел больницы

«Суд вынес Швецу заочный приговор. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — сказано в сообщении.
По данным следствия, в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года Швец, понимая, что не может удерживать позиции в городе Волноваха, стал уничтожать гражданскую инфраструктуру. Комбат отдал приказ обстрелять из танков здание Центральной районной больницы, в которой на тот момент находились 27 мирных жителей.
В результате обстрела 125-мм осколочно-фугасными снарядами были разрушены отделения реанимации, неврологии и гинекологии. Общая сумма причинённого ущерба составила свыше 21,5 млн рублей.
Ранее RT сообщал, что в ЛНР приговорили к восьми годам солдата ВСУ, похитившего офицера СЦКК.