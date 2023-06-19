Суд ДНР заочно приговорил к 23 годам тюрьмы командира батальона ВСУ за обстрел больницы

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Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 23 годам лишения свободы командира танкового батальона 53-й мехбригады ВСУ майора Дмитрия Швеца. Об этом сообщает СК России.

«Суд вынес Швецу заочный приговор. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года с отбыванием в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск», — сказано в сообщении.

По данным следствия, в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года Швец, понимая, что не может удерживать позиции в городе Волноваха, стал уничтожать гражданскую инфраструктуру. Комбат отдал приказ обстрелять из танков здание Центральной районной больницы, в которой на тот момент находились 27 мирных жителей.

В результате обстрела 125-мм осколочно-фугасными снарядами были разрушены отделения реанимации, неврологии и гинекологии. Общая сумма причинённого ущерба составила свыше 21,5 млн рублей. 

Ранее RT сообщал, что в ЛНР приговорили к восьми годам солдата ВСУ, похитившего офицера СЦКК.