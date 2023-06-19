В ДНР сообщили о планах снять фильм о молодёжи Донбасса
- РИА Новости
«Главный слоган фильма — «Остаться, чтобы жить». Это ответ всей России, почему донецкая молодёжь не вся уехала», — сказал он ТАСС.
По словам Кофмана, рассматривается возможность создания драмы с комедийным уклоном или сериала, основанного на реальных историях.
Сценаристом фильма выступит Алексей Гравицкий.
Ранее в Горловке презентовали фильм «Ангелы Донбасса» в память о погибших детях из ДНР.
Над проектом работали местные школьники и сотрудники центра туризма, краеведения и экскурсий города.