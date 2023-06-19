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В ДНР сообщили о планах снять фильм о молодёжи Донбасса

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В Донецкой Народной Республике планируют снять фильм о жизни молодёжи Донбасса, заявил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
В ДНР сообщили о планах снять фильм о молодёжи Донбасса
  • РИА Новости

«Главный слоган фильма — «Остаться, чтобы жить». Это ответ всей России, почему донецкая молодёжь не вся уехала», — сказал он ТАСС.

По словам Кофмана, рассматривается возможность создания драмы с комедийным уклоном или сериала, основанного на реальных историях.

Сценаристом фильма выступит Алексей Гравицкий.

Ранее в Горловке презентовали фильм «Ангелы Донбасса» в память о погибших детях из ДНР.

Над проектом работали местные школьники и сотрудники центра туризма, краеведения и экскурсий города. 

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