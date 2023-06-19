Марочко: ВС России на Купянском направлении остановили попытку прорыва украинских войск
- РИА Новости
Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе населённого пункта Стельмаховка силами до роты противник попытался прорвать нашу линию обороны», — цитирует его РИА Новости.
Марочко рассказал, что в результате огневого поражения ВСУ понесли потери и отказались наступать.
Ранее Марочко заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины обстреляли позиции своих сослуживцев в связи с конфликтом, возникшим из-за ротации.