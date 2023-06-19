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Марочко: ВС России на Купянском направлении остановили попытку прорыва украинских войск

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ВС России пресекли попытку прорыва украинских войск на Купянском направлении.
Марочко: ВС России на Купянском направлении остановили попытку прорыва украинских войск
  • РИА Новости

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районе населённого пункта Стельмаховка силами до роты противник попытался прорвать нашу линию обороны», — цитирует его РИА Новости.

Марочко рассказал, что в результате огневого поражения ВСУ понесли потери и отказались наступать.

Ранее Марочко заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины обстреляли позиции своих сослуживцев в связи с конфликтом, возникшим из-за ротации.

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