Красносельский: признаков к нападению на Приднестровье сейчас нет, но есть риск провокаций

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет, но риск новых провокаций не исключён.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«К сожалению, риск новых провокаций не исключён», — сказал глава ПМР.

В связи с этим, по словам Красносельского, был подписан указ о продлении «жёлтого» уровня террористической опасности до 18 июля.

Ранее в МИД России заявили, что провокации против российских военных в Приднестровье Москва сочтёт нападением на Россию.

Также в МИД России заявили, что российские миротворцы гарантируют мир в Приднестровье.