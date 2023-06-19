Красносельский: признаков к нападению на Приднестровье сейчас нет, но есть риск провокаций
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«К сожалению, риск новых провокаций не исключён», — сказал глава ПМР.
В связи с этим, по словам Красносельского, был подписан указ о продлении «жёлтого» уровня террористической опасности до 18 июля.
Ранее в МИД России заявили, что провокации против российских военных в Приднестровье Москва сочтёт нападением на Россию.
Также в МИД России заявили, что российские миротворцы гарантируют мир в Приднестровье.