За фейком с якобы британским танком Challenger 2 в Запорожской области могут стоять украинские СМИ — скорее всего, видео было снято на учениях в Эстонии, сообщает Военная хроника.

Уточняется, что танк на видео имеет регистрационный номер DR78AA — похожими маркируется техника Cухопутных войск Великобритании, находящаяся в Эстонии. Всего в стране используется 30 танков Challenger 2, один из которых практически с идентичным номером — DR79AA.

«Экипаж этого танка участвовал в декабрьских учениях сил НАТО в Эстонии в 2021 году. Предположительно, танк на видео принадлежит одному из подразделений 5-го стрелкового батальона королевских гусар Великобритании», — говорится в публикации.

При передаче техники на Украину, согласно правилам, все регистрационные и тактические номера должны быть удалены. Однако, исходя из видео, машина состоит на учёте британских ВС.

«Скорее всего, фейк с присутствием танков Challenger 2 в Запорожье был вброшен украинскими каналами из-за провалов ВСУ во время контрнаступления и должен был отвлечь внимание от больших потерь», — заключили в Военной хронике.

В феврале добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил вознаграждение в 12 млн рублей за каждый исправный трофейный немецкий танк Leopard, американский Abrams или британский Challenger.

Музыкальный продюсер Владимир Киселёв учредил премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе спецоперации.