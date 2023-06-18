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Мэр Харькова заявил, что горожане пока не готовы к появлению улицы имени Бандеры

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что жители города не готовы к появлению улицы, названной в честь одного из родоначальников ОУН-УПА* Степана Бандеры.
Мэр Харькова заявил, что горожане пока не готовы к появлению улицы имени Бандеры
  • AP

«Я пока не представляю этого... Мы пока не рассматриваем такую возможность», — цитирует его ТАСС.

Ранее, как сообщило РИА Новости, на сайте офиса украинского президента появилась петиция о создании ордена украинского националиста Степана Бандеры в качестве госнаграды для вручения военным.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал эту идею.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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