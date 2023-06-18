Мэр Харькова заявил, что горожане пока не готовы к появлению улицы имени Бандеры
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«Я пока не представляю этого... Мы пока не рассматриваем такую возможность», — цитирует его ТАСС.
Ранее, как сообщило РИА Новости, на сайте офиса украинского президента появилась петиция о создании ордена украинского националиста Степана Бандеры в качестве госнаграды для вручения военным.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал эту идею.
* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).