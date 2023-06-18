Military Watch: российский ПТРК «Корнет» остаётся грозным оружием для западной техники
- РИА Новости
Об этом пишет журнал Military Watch.
«Российский «Корнет» остаётся грозным оружием», — говорится в публикации.
Как рассказал автор материала, этот ПТРК поступил на вооружение в 1998 году и с этого момента успешно уничтожает различную западную военную технику, включая американские танки Abrams и бронемашины Bradley, а также немецкие Leopard.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противотанковые комплексы «Корнет» в зоне СВО работают идеально.