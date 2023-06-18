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Military Watch: российский ПТРК «Корнет» остаётся грозным оружием для западной техники

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Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» остаётся грозным оружием для западной техники на протяжении более 20 лет.
Military Watch: российский ПТРК «Корнет» остаётся грозным оружием для западной техники
  • РИА Новости

Об этом пишет журнал Military Watch.

«Российский «Корнет» остаётся грозным оружием», — говорится в публикации.

Как рассказал автор материала, этот ПТРК поступил на вооружение в 1998 году и с этого момента успешно уничтожает различную западную военную технику, включая американские танки Abrams и бронемашины Bradley, а также немецкие Leopard.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противотанковые комплексы «Корнет» в зоне СВО работают идеально.

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