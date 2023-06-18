Military Watch: российский ПТРК «Корнет» остаётся грозным оружием для западной техники

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» остаётся грозным оружием для западной техники на протяжении более 20 лет.

Об этом пишет журнал Military Watch.

«Российский «Корнет» остаётся грозным оружием», — говорится в публикации.

Как рассказал автор материала, этот ПТРК поступил на вооружение в 1998 году и с этого момента успешно уничтожает различную западную военную технику, включая американские танки Abrams и бронемашины Bradley, а также немецкие Leopard.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противотанковые комплексы «Корнет» в зоне СВО работают идеально.