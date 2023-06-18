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Местные жители рассказали подробности обстрела ВСУ ПВР в Херсонской области 10 июня

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Местные жители, пострадавшие от обстрела со стороны Вооружённых сил Украины пункта временного размещения (ПВР) в Херсонской области 10 июня, рассказали корреспонденту RT Сами Абу Деябу подробности атаки.
Местные жители рассказали подробности обстрела ВСУ ПВР в Херсонской области 10 июня
  • РИА Новости

По словам одной из пострадавших, в момент удара ВСУ ракетой по ПВР 10 июня там находились только женщины и дети, эвакуированные после разрушения Каховской ГЭС.

Отмечается, что в момент атаки в ПВР не было мужчин, которые помогли бы вынести раненых детей.

«Америка, Великобритания, Франция... Видите, что вы делаете? Страдают дети, старики», — сказала женщина.

Утром 10 июня врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения эвакуированных из подтопленных зон в Херсонской области.

У пострадавших в результате удара ВСУ по пункту временного размещения в Херсонской области диагностированы ожоги и отравление угарным газом.

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