Три мирных жителя пострадали в результате обстрела населённого пункта Кременец в ДНР
Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Кременец в Донецкой Народной Республике, в результате чего три мирных жителя получили ранения.
- РИА Новости
Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Отмечается, что среди раненых числятся двое мужчин и женщина.
Ранее стало известно, что украинские военные выпустили 27 снарядов калибра 155 и 152 мм по Донецку и Озеряновке.
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