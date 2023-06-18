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Три мирных жителя пострадали в результате обстрела населённого пункта Кременец в ДНР

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Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Кременец в Донецкой Народной Республике, в результате чего три мирных жителя получили ранения.
Три мирных жителя пострадали в результате обстрела населённого пункта Кременец в ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Отмечается, что среди раненых числятся двое мужчин и женщина.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили 27 снарядов калибра 155 и 152 мм по Донецку и Озеряновке.

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