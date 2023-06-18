Военкор RT опубликовал видео отражения танкового наступления ВСУ под Соледаром
- РИА Новости
Боец добровольческого штурмового отряда «Невский» также рассказал о тактике наступления малыми группами, которую ВСУ используют на некоторых участках фронта.
«Сначала идёт танк, расстреливает укреп, окоп или блиндаж. За ним движется БТР или бронемашина с пехотой. Пехота спешивается на расстоянии от разбитой позиции и занимает её. Снова выезжают танки и работают по следующему рубежу», — пояснил военнослужащий.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили две БМП Bradley украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.