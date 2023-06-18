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Военкор RT опубликовал видео отражения танкового наступления ВСУ под Соледаром

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Военкор RT Илья Васюнин опубликовал видео, на котором Вооружённые силы России отражают танковое наступление украинской армии под Соледаром в Донецкой Народной Республике.
Военкор RT опубликовал видео отражения танкового наступления ВСУ под Соледаром
  • РИА Новости

Боец добровольческого штурмового отряда «Невский» также рассказал о тактике наступления малыми группами, которую ВСУ используют на некоторых участках фронта.

«Сначала идёт танк, расстреливает укреп, окоп или блиндаж. За ним движется БТР или бронемашина с пехотой. Пехота спешивается на расстоянии от разбитой позиции и занимает её. Снова выезжают танки и работают по следующему рубежу», — пояснил военнослужащий.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили две БМП Bradley украинской армии на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

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