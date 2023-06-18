Президент Чехии: в текущем году ВСУ имеют только один шанс провести контрнаступление

В нынешнем году украинская армия имеет только один шанс на проведение контрнаступления, заявил президент Чехии Петр Павел.

«Я сказал, что у них есть один шанс (провести контрнаступление. — RT) в этом году», — приводит ТАСС слова Павла в программе «Партия Терезы Томанковой» телеканала CNN Prima news.

По его словам, если идущее сейчас контрнаступление не будет успешным, то подготовить второе не получится.

Он выразил мнение, что по итогам действий ВСУ в этом году могут начаться переговоры.

Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что если Запад поставит Украине истребители F-16, то ВКС России уничтожат их за одну ночь.

Также в The Washington Post отметили, что Киев не может откладывать контрнаступление, если хочет достичь успехов до суровой зимы.