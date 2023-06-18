РИА Новости: украинцев забирают в армию даже с пороком сердца

Попавший в плен украинский военный Виталий рассказал, что граждан Украины мобилизуют в армию даже с врождённым пороком сердца.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам пленного, ему порекомендовали пойти в тероборону и служить дома, чем его потом, несмотря на болезнь, заберут в боевую часть.

«Это надо доказывать, что у тебя есть этот порок сердца... всё равно заберут, но отправят в боевую часть куда-то», — сказал Виталий.

Затем, по его словам, его из теробороны перевели в отдельный стрелецкий батальон, где он на окраине Артёмовска попал в плен.

Ранее сообщалось, что главное управление разведки Минобороны Украины берёт $10 тыс. с бегущих из страны от мобилизации и вербует их.

Также поступала информация, что украинцев начали забирать в ВСУ из очередей за гуманитарной помощью.