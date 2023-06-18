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Российская авиация нанесла восемь ударов по противнику на Купянском направлении

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Российская авиация на Купянском направлении нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

«Экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28, штурмовики Су-25 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригаде теробороны», — говорится в сообщении.

Зыбинский также добавил, что в полосе обороны 1-й танковой армии российской артиллерией была вскрыта и уничтожена ДРГ из состава 32-й отдельной механизированной бригады.

Ранее ВС России сорвали попытки атак ВСУ на Запорожском направлении.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что авиация России нанесла удар по скоплению ВСУ в Запорожской области.

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