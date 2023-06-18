Посол Абхазии заявил о готовности страны к любым действиям Грузии

Посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа заявил, что Сухум проводит постоянные военные учения с Россией и готов к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией на фоне призывов к Тбилиси открыть «второй фронт» против России.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Квициниа, республика «научена горьким опытом» и всегда готова к любому развитию событий.

«Отсюда и перманентные учения, часто совместные с российскими военными», — сказал дипломат.

В конце прошлого года премьер-министр Абхазии Александр Анкваб отметил, что страна следит за попытками открыть фронт против России в Грузии.

Также в российском МИД заявляли, что Запад призывает Грузию открыть второй фронт против России.