Не менее шести домов получили повреждения в результате обстрела ВСУ посёлка Днепряны
- РИА Новости
Об этом сообщили в оперштабе Новой Каховки, к которой территориально относится данный населённый пункт.
Как передаёт сообщение ТАСС, ВСУ вели огонь по жилым кварталам, куда возвращаются люди, чтобы привести в порядок свои дома.
«Не менее шести домов и несколько автомобилей повреждены», — рассказал представитель оперштаба.
Пострадавших в результате обстрела нет.
Отмечается, что посёлок Днепряны ранее пострадал от наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС.
Ранее Вооружённые силы Украины выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке в Донецкой Народной Республике.