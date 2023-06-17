Не менее шести домов получили повреждения в результате обстрела ВСУ посёлка Днепряны

Не менее шести частных домов получили повреждения из-за обстрела ВСУ посёлка Днепряны в Херсонской области.

Об этом сообщили в оперштабе Новой Каховки, к которой территориально относится данный населённый пункт.

Как передаёт сообщение ТАСС, ВСУ вели огонь по жилым кварталам, куда возвращаются люди, чтобы привести в порядок свои дома.

«Не менее шести домов и несколько автомобилей повреждены», — рассказал представитель оперштаба.

Пострадавших в результате обстрела нет.

Отмечается, что посёлок Днепряны ранее пострадал от наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС.

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