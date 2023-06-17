РИА Новости: ГУР Украины берёт $10 тысяч с бегущих из страны от мобилизации и вербует их

Главное управление разведки Минобороны Украины берёт $10 тыс. с бегущих из страны от мобилизации и вербует их.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В городе Киеве за $10 тыс. приобретается справка, что гражданин выезжает за границу по заданию разведывательных служб Украины», — говорится в публикации.

Таким образом, уклонист «попадает в ловушку» и обязан выполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины.

Отмечается, что данную справку можно приобрести в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Ранее СБУ попыталась завербовать в Скадовске Херсонской области гражданина, состоящего на учёте в психоневрологическом диспансере.

Также сообщалось, что на Украине ежедневно задерживают около 20 человек, которые пытаются покинуть страну.