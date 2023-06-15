Сальдо заявил о покушении на него 9 июня с применением снарядов Excalibur

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытке покушения на него со стороны киевского режима с применением десяти высокоточных ракет Excalibur.

«9 июня по преступному приказу Буданова и его так называемого «руководителя»... киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», — сообщил он.

Сальдо отметил, что в результате атаки пострадали мирные жители региона, были разрушены пункты временного размещения граждан в Железном Порту и на Арабатской Стрелке.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил о покушении на него несколько недель назад с применением снарядов Excalibur.

27 апреля в результате теракта замначальника УМВД России по городу Мелитополю и Мелитопольскому району от полученных телесных повреждений скончался. Также пострадал ещё один сотрудник полиции.

До этого сообщалось, что писатель Захар Прилепин, пострадавший при попытке покушения, начал проходить реабилитацию.