Украинские военные могли принести в жертву бронегруппу с танками Leopard 2 на Времевском выступе ради удара на другом направлении. Об этом сообщает Военная хроника.

Не исключено, что новейшие танки Leopard 2A6 были брошены на Времевский выступ не для реального наступления, а как часть масштабного плана, который позволит командованию украинской армии скрытно сосредоточить силы и подготовить настоящее наступление.

Аналитики подчеркнули, что малейшее приближение украинских военных к российским позициям пресекается самым жёстким образом.

«После этого атаки многочисленными группами бронетехники практически сошли на нет, а упор был сделан на артиллерийские удары, поскольку даже крупные бронегруппы ВСУ неоднократно превращались в соединения одного удара», — говорится в заявлении.

По данным Военной хроники, после непродолжительного снижения активности западной техники в районе Времевского выступа и на Запорожье в бой могут быть введены резервы ВСУ, укомплектованные танками советского типа.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники на Украине и назвал их ожидаемыми.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские военные потеряли, по подсчётам, 25—30% поставленной из-за рубежа техники — свыше 160 танков и более 360 бронемашин.